ТАСС: в Алма-Ате военные ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам», — сказал один из очевидцев.
Уточняется, что в результате стрельбы есть раненные, однако убитых пока не было видно.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики. До этого поступала информация, что на площади слышны стрельба и взрывы.