ТАСС: в Алма-Ате военные ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков

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В Алма-Ате на площади Республики военнослужащие Казахстана ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков.
ТАСС: в Алма-Ате военные ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам», — сказал один из очевидцев.

Уточняется, что в результате стрельбы есть раненные, однако убитых пока не было видно.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики. До этого поступала информация, что на площади слышны стрельба и взрывы.

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