ТАСС: в Алма-Ате военные ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков

В Алма-Ате на площади Республики военнослужащие Казахстана ведут огонь по вооружённым зачинщикам беспорядков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Огонь не стихает на площади уже минут пятнадцать, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам», — сказал один из очевидцев.

Уточняется, что в результате стрельбы есть раненные, однако убитых пока не было видно.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате люди бегут со стороны площади Республики. До этого поступала информация, что на площади слышны стрельба и взрывы.