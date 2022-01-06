Лавров сообщил Чавушоглу о принятых по линии ОДКБ мерах для помощи Казахстану

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал коллегу о принятых ОДКБ мерах содействия властям Казахстана, в рамках которых фиксируются попытки подорвать безопасность и территориальную целостность страны.
Лавров сообщил Чавушоглу о принятых по линии ОДКБ мерах для помощи Казахстану
  • AP

Как уточнили в министерстве, в связи с событиями в Казахстане Лавров и Чавушоглу высказались в поддержку усилий руководства республики по восстановлению конституционного порядка.

«Лавров проинформировал о принятых в ответ на обращение президента Казахстана мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства», — говорится в сообщении российского МИД.

Как ранее заявил МИД России, Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.

Утром 6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.

От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.

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