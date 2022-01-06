Токаев поручил создать комиссии по оценке ущерба в результате беспорядков в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать в стране комиссии по оценке суммы ущерба в результате беспорядков.

Также он поручил приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алма-Ате и других регионах после стабилизации ситуации.

Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии. Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.

Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.