Организация тюркских государств готова оказать поддержку Казахстану

Члены Организации тюркских государств готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться, заявила пресс-служба организации.

«Мы считаем, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. Мы заявляем, что готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку, в которой они могут нуждаться. Мы выражаем соболезнования погибшим в результате происшествий и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит заявление РИА Новости.

Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии. Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.

Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.