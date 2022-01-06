МИД Армении встревожен новостями о проникновении террористических группировок в Казахстан

В МИД Армении заявили, что встревожены новостями о проникновении террористических группировок в Казахстан.

«С беспокойством и озабоченностью следим за вооружёнными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу», — говорится в сообщении армянского министерства.

В Ереване призвали предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и «восстановления атмосферы терпимости».

Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии. Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.

Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.