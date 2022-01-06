Рогозин: на Байконуре ночь прошла без происшествий

На Байконуре в Казахстане, где происходят массовые беспорядки, ночь прошла без происшествий, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем», — написал он в Telegram.

Космодром Байконур расположен на территории Казахстана — в Кызылординской области около посёлка Тюратам.

Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Как отметили в ОДКБ, в полученном от Казахстана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом.

6 января ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.