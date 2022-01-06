Sputnik Казахстан: на площади в Алма-Ате началась перестрелка
Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«На площади идёт перестрелка», — говорится в сообщении в Telegram.
Как уточняется, на площади Республики в Алма-Ате находятся около 200 вооружённых «зачинщиков беспорядков», некоторые с огнестрельным оружием.
Ранее появилась информация о том, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты.
Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц из-за активной фазы зачистки города от преступных элементов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Он также сообщил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.