KazTAG: жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц

Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц из-за активной фазы зачистки города от преступных элементов.

Об этом информирует агентство KazTAG.

Отмечается, что представители силовых структур приступают к активной фазе зачистки города.

«Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», — говорится в сообщении.

Ранее в Департаменте полиции Алма-Аты заявили, что информация о мародёрстве в домах местных жителей, а также о том, что служба «102» не реагирует на вызовы, не соответствует действительности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.