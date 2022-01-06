KazTAG: жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц

Короткая ссылка
Жителей Алма-Аты по громкоговорителям предупредили об эвакуации с улиц из-за активной фазы зачистки города от преступных элементов.
KazTAG: жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц
  • AFP
  • © Abduaziz MADYAROV

Об этом информирует агентство KazTAG.

Отмечается, что представители силовых структур приступают к активной фазе зачистки города.

«Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», — говорится в сообщении.

Ранее в Департаменте полиции Алма-Аты заявили, что информация о мародёрстве в домах местных жителей, а также о том, что служба «102» не реагирует на вызовы, не соответствует действительности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить