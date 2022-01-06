KazTAG: жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц
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Об этом информирует агентство KazTAG.
Отмечается, что представители силовых структур приступают к активной фазе зачистки города.
«Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», — говорится в сообщении.
Ранее в Департаменте полиции Алма-Аты заявили, что информация о мародёрстве в домах местных жителей, а также о том, что служба «102» не реагирует на вызовы, не соответствует действительности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.