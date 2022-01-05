Полиция Алма-Аты опровергла информацию о мародёрстве в домах горожан
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«Департамент полиции Алма-Аты сообщает, что информация о мародёрстве в квартирах и домах горожан, а также о том, что служба «102» не реагирует на сигналы, не соответствует действительности», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что центр оперативного управления Департамента полиции работает в штатном режиме, а все сообщения обрабатываются своевременно.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
Также в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.