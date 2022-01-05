Tengrinews.kz: в Казахстане в ходе протестов погибли восемь полицейских и военнослужащих
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Отмечается, что ещё 317 военных и сотрудников сил правопорядка получили ранения.
«Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения... а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы», — сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что зачастую атака проходила с применением камней, арматуры и зажигательной смеси.
«Пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения, — правоохранителей, медиков, простых жителей», — заключили в МВД.
Ранее МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.
5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.