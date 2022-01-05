Tengrinews.kz: в Казахстане в ходе протестов погибли восемь полицейских и военнослужащих

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В ходе волны протестов, начавшихся из-за роста цен на сжиженный газ, в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и солдат Нацгвардии. Об этом информирует местный новостной портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные казахстанского МВД.
Tengrinews.kz: в Казахстане в ходе протестов погибли восемь полицейских и военнослужащих
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

Отмечается, что ещё 317 военных и сотрудников сил правопорядка получили ранения.

«Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения... а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что зачастую атака проходила с применением камней, арматуры и зажигательной смеси.

«Пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения, — правоохранителей, медиков, простых жителей», — заключили в МВД.

Ранее МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

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