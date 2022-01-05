Tengrinews.kz: в Казахстане в ходе протестов погибли восемь полицейских и военнослужащих

В ходе волны протестов, начавшихся из-за роста цен на сжиженный газ, в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и солдат Нацгвардии. Об этом информирует местный новостной портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные казахстанского МВД.

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