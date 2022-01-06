В МИД России рекомендовали россиянам в Казахстане не выходить из домов
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Соответствующая информация приводится на сайте Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.
«В Казахстане — режим ЧП и комендантский час (23:00—07:00). Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей», — говорится в сообщении.
В МИД также рекомендовали россиянам в Казахстане «укрыться в гостиницах или домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.
Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.
К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.