В МИД России рекомендовали россиянам в Казахстане не выходить из домов

Российский МИД в связи с введением в Казахстане комендантского часа на фоне протестов рекомендует находящимся в стране россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия и еды.

Соответствующая информация приводится на сайте Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России.

«В Казахстане — режим ЧП и комендантский час (23:00—07:00). Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей», — говорится в сообщении.

В МИД также рекомендовали россиянам в Казахстане «укрыться в гостиницах или домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о боях между участниками беспорядков и воздушно-десантными подразделениями под Алма-Атой.

Токаев подчеркнул, что протесты в стране следует рассматривать как акт агрессии.

К тому же в инфоцентре алма-атинской комендатуры рассказали, что радикально настроенные протестующие нанесли огромный ущерб городу.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане. Он отметил, что насилие никогда не является верным ответом на проблемы.