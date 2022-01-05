Заммэра Алма-Аты объявил об освобождении аэропорта и его переводе в штатный режим

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Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил об освобождении аэропорта от участников протестов, ранее захвативших его. Об этом информирует Sputnik Казахстан.
Заммэра Алма-Аты объявил об освобождении аэропорта и его переводе в штатный режим
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы», — приводит издание в своём Telegram-канале заявление заммэра Алма-Аты.

Он также уведомил о начале спецоперации в городе.

Ранее в алма-атинском аэропорту сообщили, что демонстранты, захватившие воздушную гавань, разгромили внутренний терминал и Duty Free.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, объявленный вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.

МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал  россиянам соблюдать осторожность.



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