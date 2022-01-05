Заммэра Алма-Аты объявил об освобождении аэропорта и его переводе в штатный режим
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«Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы», — приводит издание в своём Telegram-канале заявление заммэра Алма-Аты.
Он также уведомил о начале спецоперации в городе.
Ранее в алма-атинском аэропорту сообщили, что демонстранты, захватившие воздушную гавань, разгромили внутренний терминал и Duty Free.
5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, объявленный вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.
МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.