В аэропорту Алма-Аты участники протестов разгромили терминал и Duty Free

В алма-атинском аэропорту сообщили, что демонстранты, захватившие воздушную гавань, разгромили внутренний терминал и Duty Free.

«Митингующие... прорвались на территорию аэропорта, разгромили внутренний терминал и Duty Free», — приводит Интерфакс заявление сотрудника аэропорта.

Он добавил, что пассажиров и работников аэропорта удалось вывести через склад временного хранения.

Ранее МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, объявленный вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.