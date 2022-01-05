В аэропорту Алма-Аты участники протестов разгромили терминал и Duty Free
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«Митингующие... прорвались на территорию аэропорта, разгромили внутренний терминал и Duty Free», — приводит Интерфакс заявление сотрудника аэропорта.
Он добавил, что пассажиров и работников аэропорта удалось вывести через склад временного хранения.
Ранее МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.
5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения, объявленный вследствие волны протестов по всей стране из-за повышения цен на сжиженный газ.