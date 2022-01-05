В МИД Киргизии порекомендовали урегулировать ситуацию в Казахстане мирным способом
- © AP Photo/Yan Blagov
«Желаем мира, стабильности и единства... народу Казахстана», — говорится в заявлении.
В министерстве выразили уверенность, что налаживание ситуации с протестами возможно только посредством объединения усилий и построения цивилизованного диалога в рамках правового поля.
«Сегодня как никогда важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», — заключили в МИД Киргизии.
Ранее в Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране. В настоящее время на всей территории Казахстана введён режим чрезвычайного положения.
Подробнее — в трансляции RT о происходящем в Казахстане.