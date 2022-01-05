Протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате

Группа людей пытается взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате, однако сотрудники правоохранительных органов не дают им этого сделать.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Полиция отстреливается на крыше здания, применяют светошумовые гранаты... Здание полиции находится в спальном районе города», — пишет агентство.

Отмечается, что рядом находится много жилых домов и местные жители опасаются мародерства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.

Глава страны также отметил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.