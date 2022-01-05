Протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате
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Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Полиция отстреливается на крыше здания, применяют светошумовые гранаты... Здание полиции находится в спальном районе города», — пишет агентство.
Отмечается, что рядом находится много жилых домов и местные жители опасаются мародерства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.
Глава страны также отметил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.