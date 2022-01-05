Токаев опроверг слухи о якобы бегстве из страны
- РИА Новости
«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными», — сказал он.
Ранее Токаев заявил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.
Также президент Казахстана отметил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.