Токаев опроверг слухи о якобы бегстве из страны

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации опроверг слухи о своём якобы бегстве из страны.
Токаев опроверг слухи о якобы бегстве из страны
  • РИА Новости

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными», — сказал он.

Ранее Токаев заявил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Также президент Казахстана отметил, что несколько сотрудников правоохранительных органов были убиты во время протестов в Алма-Ате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить