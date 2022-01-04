Президент Казахстана призвал граждан страны не поддаваться на провокации «изнутри и извне»
- РИА Новости
«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться изнутри и извне эйфории митинговщины и вседозволенности», — цитирует РИА Новости Токаева.
Он подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными.
По его словам, «это преступление, за которым может последовать наказание».
Президент отметил, что «власть не падёт, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Позднее Токаев призвал участников митинга к диалогу.