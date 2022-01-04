Президент Казахстана призвал граждан страны не поддаваться на провокации «изнутри и извне»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне митингов в стране из-за повышения цен на сжиженный газ призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

«Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться изнутри и извне эйфории митинговщины и вседозволенности», — цитирует РИА Новости Токаева.

Он подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными.

По его словам, «это преступление, за которым может последовать наказание».

Президент отметил, что «власть не падёт, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог».

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позднее Токаев призвал участников митинга к диалогу.