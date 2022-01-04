Украинский журналист Минин: Байден продемонстрировал своё отношение к Зеленскому

Президент США Джо Байден показал своё негативное отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для того время телефонного разговора. Об этом заявил заместитель главного редактора украинского издания «СТРАНА.ua» Максим Минин.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Минина, Байден позвонил в Киев около 23:00, когда в Вашингтоне было примерно 16:00.

«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — сообщил журналист, отметив, что администрация Байдена должна была знать, что на дворе воскресенье.

Он также добавил, что разговор Байдена с российским президентом Владимиром Путиным прошёл в ночь на 31 декабря, но ситуация была другой, так как в тот раз предложение о телефонном разговоре поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Вашингтон.

Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.

Байден, в свою очередь, пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.