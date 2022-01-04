Украинский журналист Минин: Байден продемонстрировал своё отношение к Зеленскому
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Минина, Байден позвонил в Киев около 23:00, когда в Вашингтоне было примерно 16:00.
«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — сообщил журналист, отметив, что администрация Байдена должна была знать, что на дворе воскресенье.
Он также добавил, что разговор Байдена с российским президентом Владимиром Путиным прошёл в ночь на 31 декабря, но ситуация была другой, так как в тот раз предложение о телефонном разговоре поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Вашингтон.
Ранее Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом обсудил совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.
Байден, в свою очередь, пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.