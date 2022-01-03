Зеленский обсудил с Байденом деолигархизацию и совместные реформы

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом совместные действия по сохранению мира в Европе, проведение реформ и борьбу с олигархами на Украине.

«Обсудили совместные действия по сохранению мира в Европе, предотвращение дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», — написал Зеленский в своём Twitter-аккаунте. Он также подчеркнул, что ценит оказываемую Соединёнными Штатами поддержку Украины. Ранее Байден пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе. В июне сообщалось, что большинство украинцев с недоверием отнеслись к намерению Зеленского провести деолигархизацию страны. Подробнее — в материале RT.