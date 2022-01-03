Зеленский обсудил с Байденом деолигархизацию и совместные реформы
«Обсудили совместные действия по сохранению мира в Европе, предотвращение дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», — написал Зеленский в своём Twitter-аккаунте.
Он также подчеркнул, что ценит оказываемую Соединёнными Штатами поддержку Украины.
Ранее Байден пообещал Зеленскому «решительно ответить» в случае обострения ситуации на украинской границе.
В июне сообщалось, что большинство украинцев с недоверием отнеслись к намерению Зеленского провести деолигархизацию страны. Подробнее — в материале RT.