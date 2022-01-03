Журналист Цимбалюк сообщил, что покинул Россию после вызова на допрос

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России после вызова на допрос в прокуратуру.

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сообщил он «Громадське».

Он отметил, что отзыв вызова на допрос в прокуратуру не означает, что он не может поступить снова.

«Сейчас надо дождаться и понять, как действовать дальше. Хотя открою вам тайну. Несмотря на то что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться», — отметил он.

Цимбалюк добавил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны правоохранительных органов России, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя «в розыске Интерпола».

Ранее RT сообщал, что Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы. Позднее стало известно, что вызов Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства. Об этом сообщил адвокат украинского журналиста Николай Полозов.