Источник: украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы
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- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник.
Отмечается, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».
В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП России.