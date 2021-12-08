Источник: украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.

Об этом RT сообщил источник.

Отмечается, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП России.