Источник: украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы

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Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.
Источник: украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник.

Отмечается, что поводом стали опубликованные Цимбалюком на YouTube ролики, «которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

В связи с этим рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП России.

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