Адвокат: вызов журналиста Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства

Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства, сообщил адвокат Цимбалюка Николай Полозов.

По его словам, в прокуратуре Центрального административного округа кабинет, в который необходимо было явиться, был закрыт.

«Коллега из соседнего кабинета — другой прокурор — сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», — цитирует РИА Новости Полозова.

Он добавил, что в ведомстве его попросили оставить номер телефона для связи.

Ранее сообщалось, что Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.