Адвокат: вызов журналиста Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства
- РИА Новости
По его словам, в прокуратуре Центрального административного округа кабинет, в который необходимо было явиться, был закрыт.
«Коллега из соседнего кабинета — другой прокурор — сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», — цитирует РИА Новости Полозова.
Он добавил, что в ведомстве его попросили оставить номер телефона для связи.
Ранее сообщалось, что Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.