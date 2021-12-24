Адвокат: вызов журналиста Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства

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Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства, сообщил адвокат Цимбалюка Николай Полозов.
Адвокат: вызов журналиста Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства
  • РИА Новости

По его словам, в прокуратуре Центрального административного округа кабинет, в который необходимо было явиться, был закрыт.

«Коллега из соседнего кабинета — другой прокурор — сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад», — цитирует РИА Новости Полозова.

Он добавил, что в ведомстве его попросили оставить номер телефона для связи.

Ранее сообщалось, что Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы.

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