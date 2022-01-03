Экспорт Украины в 2021 году составил $67,7 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2021 году экспортировала товаров на сумму $67,7 млрд.

«По состоянию на 29 декабря экспорт товаров из Украины составил $67,7 млрд. Больше наша страна экспортировала только в 2012 году — $68,8 млрд и в 2011 году — $68,3 млрд. В то же время тогда значительно больше был и импорт — $84,7 млрд и $82,6 млрд соответственно. В то время как по состоянию на 29 декабря 2021 года общий объём импорта составил $72,84 млрд», — написал он в Facebook.

Шмыгаль отметил, что в 2021 году иностранные инвестиции стали рекордными за последние пять лет и составили около $6,5 млрд.

Ранее Шмыгаль заявил о планах по сокращению потребления газа в ближайшие годы.