Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление украинского публициста Сергея Грабовского о правах Киева на четыре российских региона: Краснодарский край, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона
  • РИА Новости

По мнению политолога, «необразованность и невежество поразили политическую и военную верхушку Украины».

«Именно по этой причине делаются подобные несуразные заявления... Что можно сказать человеку, который даже не открывал учебник мировой истории?» — заявил Бальбек.

Он добавил, что радикальные украинские политики могут потребовать сжигать учебники истории, но это не поменяет положения дел.

«Ну, а что же касается российских областей, то, как говорится в пословице, на чужой кусок не разевай роток», — заключил собеседник RT.

Ранее публицист Грабовский отметил, что «в состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород,  Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области — RT)».

Он также сообщил, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия — якобы нет.

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