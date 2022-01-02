Политолог Бальбек назвал невежественным заявление о правах Киева на четыре российских региона
- РИА Новости
По мнению политолога, «необразованность и невежество поразили политическую и военную верхушку Украины».
«Именно по этой причине делаются подобные несуразные заявления... Что можно сказать человеку, который даже не открывал учебник мировой истории?» — заявил Бальбек.
Он добавил, что радикальные украинские политики могут потребовать сжигать учебники истории, но это не поменяет положения дел.
«Ну, а что же касается российских областей, то, как говорится в пословице, на чужой кусок не разевай роток», — заключил собеседник RT.
Ранее публицист Грабовский отметил, что «в состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области — RT)».
Он также сообщил, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия — якобы нет.