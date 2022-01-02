На Украине заявили о правах на четыре российских региона
«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области. — RT)», — приводит РИА Новости заявление публициста.
Он также сообщил, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия — якобы нет.
«Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины», — отметил автор.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.