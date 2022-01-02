На Украине заявили о правах на четыре российских региона

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Украинский публицист Сергей Грабовский в статье для киевского журнала «День» назвал украинскими областями российский Краснодарский край, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

«В состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар (Белгородская и Воронежская области. — RT)», — приводит РИА Новости заявление публициста.

Он также сообщил, что в XVIII веке Украина существовала, а Россия — якобы нет.

«Часть же нынешнего Донбасса действительно находилась за пределами Украины», — отметил автор.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

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