Украина ведёт переговоры с США о поставках в страну предназначенной Афганистану помощи

Украина ведёт переговоры с Соединёнными Штатами о возможной передаче украинской стороне военной помощи, предназначенной для Афганистана. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью на сайте «Радио Свобода»*.

«Мы активно работаем сейчас, и министр (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — RT) разговаривал об этом во время своего визита, и этот вопрос тоже в активном обсуждении», — рассказала Маркарова.

Она также напомнила о подписании украино-американского пятилетнего соглашения, позволяющего сторонам взаимодействовать «на более высоком стратегическом уровне».

Ранее представитель Белого дома сообщил о намерении президента США Джо Байдена поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 2 января.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» заявил, что Киев постоянно координирует свои действия с Соединёнными Штатами.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.