Лукашенко объявил 2022 год в Белоруссии Годом исторической памяти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках новогоднего обращения к гражданам объявил 2022 год в республике Годом исторической памяти.

«2022 год станет Годом исторической памяти. Ибо без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа», — приводит слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил посвятить наступающий 2022 год детям.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом расходовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.

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