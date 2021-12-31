Президент Казахстана предложил объявить 2022-й Годом детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил посвятить наступающий 2022 год детям.

«Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие — надёжная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей», — сказал он в рамках поздравления соотечественников с Новым годом.

Токаев добавил, что речь идёт не о праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны властей в разных сферах. Президент Казахстана назвал гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения общенациональной задачей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом расходовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.