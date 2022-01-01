Зеленский назвал завершение войны в Донбассе своей главной целью

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Президент Украины Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении к гражданам страны назвал завершение войны в Донбассе своей главной целью.

«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!» — заявил украинский лидер.

Он добавил, что линия соприкосновения в Донбассе исчезнет с карты тогда, когда она исчезнет в головах граждан Украины.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил о необходимости найти «прочное решение» конфликта в Донбассе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным.

По его словам, это обсуждалось с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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