В Белоруссии назвали число принявших гражданство страны украинцев с августа 2021 года
- AP
По сообщению пресс-службы, Лукашенко подписал 31 декабря Указ №515 «О приёме в гражданство Республики Беларусь», в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины.
«В общей сложности после «Большого разговора с президентом» более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что, по информации МВД, 1234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощённом порядке.
В декабре глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР проживает около 350 тыс. человек с гражданством России.