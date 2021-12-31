В Белоруссии назвали число принявших гражданство страны украинцев с августа 2021 года

Короткая ссылка
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко назвала число украинцев, принявших белорусское гражданство с августа 2021 года.
В Белоруссии назвали число принявших гражданство страны украинцев с августа 2021 года
  • AP

По сообщению пресс-службы, Лукашенко подписал 31 декабря Указ №515 «О приёме в гражданство Республики Беларусь», в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины.

«В общей сложности после «Большого разговора с президентом» более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины, стали белорусскими гражданами», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что, по информации МВД, 1234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощённом порядке. 

В декабре глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР проживает около 350 тыс. человек с гражданством России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить