В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о разгроме Украины за десять минут

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что украинская армия будет разгромлена менее чем за десять минут, если вдруг между Украиной и Россией начнётся вооружённый конфликт.

«Он объективно оценивает ситуацию на случай гипотетического конфликта Украины с Россией. Но мы на Украину нападать не собираемся, уже не первый раз говорим об этом», — подчеркнул сенатор.

Ранее Волошин заявил, что у России многократное преимущество в авиации.

По его словам, российская сторона в кратчайшие сроки может первым ударом уничтожить украинские штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и другие ключевые военные объекты.

27 декабря бывший глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна.