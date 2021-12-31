В Совфеде прокомментировали заявление депутата Рады о разгроме Украины за десять минут
- AP
«Он объективно оценивает ситуацию на случай гипотетического конфликта Украины с Россией. Но мы на Украину нападать не собираемся, уже не первый раз говорим об этом», — подчеркнул сенатор.
Ранее Волошин заявил, что у России многократное преимущество в авиации.
По его словам, российская сторона в кратчайшие сроки может первым ударом уничтожить украинские штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и другие ключевые военные объекты.
27 декабря бывший глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна.