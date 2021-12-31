В Раде предрекли армии Украины разгром в войне с Россией менее чем за десять минут

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Депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала UkrLife заявил, что украинская армия будет разгромлена менее чем за десять минут, если вдруг между Украиной и Россией начнётся вооружённый конфликт.

«У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты... Как мне говорил один товарищ с российской стороны: восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут», — цитирует его газета «Известия».

По его словам, российская сторона в кратчайшие сроки может первым ударом уничтожить украинские штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и другие ключевые военные объекты.

Депутат Рады подчеркнул, что для всего этого российской армии даже не надо будет заходить на территорию Украины.

«Те элементы современности, которые есть в украинской армии, перестанут существовать», — добавил он, отметив, что в итоге останется лишь ополчение со стрелковым оружием и БТР.

Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна.

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