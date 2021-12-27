Климкин заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна.

Он отметил, что этому способствовал разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Во-первых, разговор Байдена и Путина снизил градус напряжения как минимум на время. Во-вторых, большая война, назовем ее блицкриг, против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации да, возможны», — приводит ТАСС его слова.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.