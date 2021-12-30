Премьер Украины Шмыгаль предложил санкции против строителей Крымского моста

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

«Денис Анатольевич Шмыгаль (докладывал. — RT) по применению персональных ограничительных и других мер (санкций)... к компаниям, которые непосредственно принимали участие. Это не только представители российских компаний, это и представители иностранных компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста», — цитирует РИА Новости секретаря СНБО Алексея Данилова.

В начале сентября украинское правительство одобрило пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, участвовавших в сооружении Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.