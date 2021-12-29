В Казахстане отменили обязательное использование русского языка в рекламе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам визуальной информации, которые закрепляют использование казахского языка в рекламе и вывесках.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности», — сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечает РИА Новости, согласно действовавшему до настоящего времени законодательству, бланки, вывески, реклама и другая визуальная информация должны были излагаться на казахском и русском языках, а при необходимости — и на других языках.

Tengrinews.kz пишет, что одно из нововведений закона предусматривает размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном (казахском) языке, а при необходимости — на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана.

В октябре Мажилис парламента Казахстана на заседании одобрил внесение изменений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают необходимость использования казахского языка на указателях и рекламных вывесках.