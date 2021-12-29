Задержан бросивший бутылку с зажигательной смесью в консульство России во Львове

Полиция задержала человека, который бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства России во Львове, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

«Недавно было задержано лицо, которое совершило это преступление. Собственно, ведутся сейчас следственные действия с этим лицом, а также лицами, которые могли быть заказчиками этого преступления», — цитирует министра РИА Новости.

Монастырский назвал произошедший ранее инцидент провокацией.

Ранее в МИД России сообщили, что во Львове 24 декабря в 02:30 по местному времени был совершён «террористический акт».

По данным ведомства, неизвестный бросил к входу в здание бутылку с зажигательной смесью, которая тут же загорелась. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

В МИД России назвали нападение на консульство во Львове следствием русофобии.