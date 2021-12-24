МИД России выразил протест Украине из-за нападения на консульство во Львове

Министерство иностранных дел России выразило украинской стороне протест в связи с нападением на консульство во Львове.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что 24 декабря в 02:30 по местному времени был совершён «террористический акт». По данным российского МИД, неизвестный бросил ко входу в здание бутылку с зажигательной смесью, которая тут же загорелась. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Ведомство направило ноту в региональное представительство МИД Украины, а также обращение на имя начальника главного управления Национальной полиции во Львове.

«Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов», — добавили в МИД России.

В 2019 году российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.