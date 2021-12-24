В МИД России назвали нападение на консульство во Львове следствием русофобии

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Нападение на российское генконсульство во Львове стало следствием разжигания ненависти к России на Украине, заявили в МИД России.
В МИД России назвали нападение на консульство во Львове следствием русофобии
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«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МИД сообщили, что во Львове 24 декабря в 02:30 по местному времени был совершён «террористический акт». По данным российского министерства, неизвестный бросил к входу в здание бутылку с зажигательной смесью, которая тут же загорелась. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Министерство иностранных дел России выразило украинской стороне протест в связи с нападением на консульство во Львове.

Также Москва направила ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове.

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