Путин рассказал о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте

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Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте. Они должны будут состояться на территории Белоруссии.
Путин рассказал о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте
  • РИА Новости

«Мы проведём в начале года, там военные согласуют — в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — приводит РИА Новости слова Путина.

Лукашенко перед этим отметил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Петербурге.

Ранее Лукашенко на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным прокомментировал отношения Минска и Москвы. По его словам, они развиваются открыто, принципиально и честно.

В конце ноября российские и белорусские истребители Су-30СМ выполнили очередной полёт вдоль границы Белоруссии.

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