Путин рассказал о планах провести российско-белорусские учения в феврале — марте
- РИА Новости
«Мы проведём в начале года, там военные согласуют — в марте, феврале, не знаю, когда они решат», — приводит РИА Новости слова Путина.
Лукашенко перед этим отметил, что Россия сейчас рассматривает его предложения по учениям на территории Белоруссии.
Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Петербурге.
Ранее Лукашенко на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным прокомментировал отношения Минска и Москвы. По его словам, они развиваются открыто, принципиально и честно.
В конце ноября российские и белорусские истребители Су-30СМ выполнили очередной полёт вдоль границы Белоруссии.