Истребители Су-30СМ провели патрулирование вдоль границы Белоруссии

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Российские и белорусские истребители Су-30СМ выполнили очередной полёт вдоль границы Белоруссии. Об этом сообщило белорусское Минобороны в своём Telegram-канале.
Истребители Су-30СМ провели патрулирование вдоль границы Белоруссии
  • © Министерство обороны Республики Беларусь
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В сообщении говорится о продолжении совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии «в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России».

По данным министерства, истребители выполняют полёты по заранее утверждённому плану, независимо от погодных условий и времени суток.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы.

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