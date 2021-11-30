Истребители Су-30СМ провели патрулирование вдоль границы Белоруссии
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В сообщении говорится о продолжении совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии «в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России».
По данным министерства, истребители выполняют полёты по заранее утверждённому плану, независимо от погодных условий и времени суток.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Белоруссия и Россия проведут учения по прикрытию южной белорусской границы.