В Кремле подтвердили начало двусторонней встречи в Петербурге Путина и Лукашенко

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры.
В Кремле подтвердили начало двусторонней встречи в Петербурге Путина и Лукашенко
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко. 

В начале декабря Лукашенко назвал своего российского коллегу братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.

Между тем он отметил, что оба президента могут иногда совершать «отличающиеся друг от друга поступки».

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