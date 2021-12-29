В Кремле подтвердили начало двусторонней встречи в Петербурге Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко.

В начале декабря Лукашенко назвал своего российского коллегу братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.

Между тем он отметил, что оба президента могут иногда совершать «отличающиеся друг от друга поступки».