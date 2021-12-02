Лукашенко: мы с Путиным родные братья и видим мир одинаково

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина братом и отметил, что они смотрят на мир одинаково.

«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьёзно... мы видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал он в интервью РИА Новости.

Лукашенко отметил, что оба президента могут иногда совершать «отличающиеся друг от друга поступки».

«Но глаза наши видят этот мир одинаково... Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — рассказал глава республики.

В январе Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Лукашенко отмечал, что считает Путина своим старшим братом.