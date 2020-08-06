Лукашенко назвал Путина «своим старшим братом»

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.
Лукашенко назвал Путина «своим старшим братом»
  • РИА Новости

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие. Ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат», — сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Президент Белоруссии отметил, что «старший брат должен младшего поддерживать».

4 августа президент Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить