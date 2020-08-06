Лукашенко назвал Путина «своим старшим братом»
- РИА Новости
«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие. Ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат», — сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
Президент Белоруссии отметил, что «старший брат должен младшего поддерживать».
4 августа президент Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.