Лукашенко назвал Путина «своим старшим братом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает российского лидера Владимира Путина своим старшим братом.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим, но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие, младшие. Ты действительно и по возрасту, и по весу старший брат», — сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

Президент Белоруссии отметил, что «старший брат должен младшего поддерживать».

4 августа президент Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.