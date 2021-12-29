В ЛНР заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции

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Сотрудника Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики увезли в неизвестном направлении у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

«27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договорённостей похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР», — цитирует Филипоненко «Луганскинформцентр».

По его словам, действия Киева — это «акт агрессии».

Он отметил, что на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.

18 декабря в ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины.

Позднее сообщалось, что военнослужащие ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики пытались использовать для корректировки огня.

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