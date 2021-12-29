В ЛНР заявили, что украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договорённостей похитила военнослужащего Народной милиции ЛНР», — цитирует Филипоненко «Луганскинформцентр».
По его словам, действия Киева — это «акт агрессии».
Он отметил, что на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.
18 декабря в ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины.
Позднее сообщалось, что военнослужащие ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики пытались использовать для корректировки огня.