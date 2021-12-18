В ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военнослужащие возобновили обстрелы ЛНР после 15 дней тишины.
В ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины
  • Reuters

Отмечается, что представительство ЛНР в СЦКК с 3 декабря не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины.

«В 16:50 из района населённого пункта Крымское вооружённые формирования Украины подвергли обстрелу населённый пункт Желобок с применением миномётов калибра 120 мм», — приводит РИА Новости слова представителя ЛНР.

Отмечается, что украинские силовики также открыли огонь по селу Сокольники из миномётов калибра 120 мм.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинскими военными в Донецке с помощью БПЛА, погибли два человека.

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