В ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ

Короткая ссылка
Военнослужащие самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики пытались использовать для корректировки огня.
В ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Антона Микужиса.

«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», — заявил он.

18 декабря в ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить