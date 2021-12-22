В ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ

Военнослужащие самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики пытались использовать для корректировки огня.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Антона Микужиса.

«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», — заявил он.

18 декабря в ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины.