В ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Антона Микужиса.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», — заявил он.
18 декабря в ЛНР заявили, что украинские военные возобновили обстрелы после 15 дней тишины.