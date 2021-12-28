Порошенко заявил о готовности дать пояснения по делу против него
- РИА Новости
«Я готов дать любые пояснения», — сообщил он «5 каналу».
Порошенко добавил, что в Польше «проводит деловые встречи».
«У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний Зеленского не собираюсь», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).