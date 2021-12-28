Порошенко заявил о готовности дать пояснения по делу против него

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности дать пояснения по делу против него. При этом возвращаться в страну из Польши раньше запланированного срока он не намерен.
Порошенко заявил о готовности дать пояснения по делу против него
  • РИА Новости

«Я готов дать любые пояснения», — сообщил он «5 каналу».

Порошенко добавил, что в Польше «проводит деловые встречи».

«У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний Зеленского не собираюсь», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).

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