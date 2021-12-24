Генпрокуратура Украины намерена просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене
- Legion-Media
Об этом офис генерального прокурора Украины сообщил агентству «Укринформ».
«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен», — заявило ведомство.
Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.
Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.