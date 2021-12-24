Генпрокуратура Украины намерена просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене

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Украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).
Генпрокуратура Украины намерена просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене
  • Legion-Media

Об этом офис генерального прокурора Украины сообщил агентству «Укринформ».

«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен», — заявило ведомство.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Посольство США в Киеве заявило, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом экс-президента Украины Петра Порошенко о государственной измене.

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