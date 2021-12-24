Генпрокуратура Украины намерена просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене

Украинская Генпрокуратура заявила, что будет просить суд арестовать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $37 млн).

Legion-Media