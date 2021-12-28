Политолог Бальбек назвал лисьей уловкой планы ЕК выделить Киеву €5 млн на ядерную безопасность

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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Еврокомиссия выделит Киеву €5 млн на усовершенствование ядерной безопасности.
Политолог Бальбек назвал лисьей уловкой планы ЕК выделить Киеву €5 млн на ядерную безопасность
  • Reuters

«Вот ещё одна очередная лисья уловка ЕС — перевести гроши, чтобы потом на миллиарды экономить при захоронения токсичных отходов. Сейчас, без сомнения, приведут в надлежащее состояние инфраструктуру утилизации вредных веществ на Украине, потом зачастят с проверками, а следующим этапом будет предложение стать всеевропейским полигоном ядерных отходов», — считает политолог.

Он добавил, что это позволит ЕС экономить огромные деньги и «не уничтожать свою экологию».

«А Украина как-нибудь перебьётся, в конце концов, она же хотела в Европу, вот пусть и проявит себя», — заключил собеседник RT.

Ранее на сайте украинского правительства была опубликована информация о том, что Европейская комиссия выделит Украине €5 млн на совершенствование управления захоронением радиоактивных отходов и обращения с ними.

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