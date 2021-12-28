Еврокомиссия выделит Киеву €5 млн на усовершенствование ядерной безопасности

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Европейская комиссия выделит Украине €5 млн на совершенствование управления захоронением радиоактивных отходов и обращения с ними. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского правительства.
Еврокомиссия выделит Киеву €5 млн на усовершенствование ядерной безопасности
  • Legion-Media

«При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом на Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подписали соглашение о финансировании «годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности» между правительством Украины и Европейской комиссией.

Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых €5 млн предоставит ЕС, а €1,5 млн внесёт Украина.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует укрепить возможности украинских государственных органов по обеспечению кибербезопасности. Для этой цели из европейского бюджета будет выделено €1,5 млн.

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