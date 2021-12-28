Еврокомиссия выделит Киеву €5 млн на усовершенствование ядерной безопасности
- Legion-Media
«При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом на Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подписали соглашение о финансировании «годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности» между правительством Украины и Европейской комиссией.
Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых €5 млн предоставит ЕС, а €1,5 млн внесёт Украина.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует укрепить возможности украинских государственных органов по обеспечению кибербезопасности. Для этой цели из европейского бюджета будет выделено €1,5 млн.